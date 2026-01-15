Все новости Уфы и Башкортостана
Боец из Башкирии занял опорный пункт и спас сослуживца в зоне СВО

22:10, 15 янв 2026

Военнослужащий из Илишевского района Башкортостана проявил героизм при штурме опорного пункта ВСУ в Донецкой Народной Республике. Информацию о подвиге бойца сообщило командование в письме главе администрации района Ильдару Мустафину.

События произошли в октябре 2025 года. Штурмовая группа получила приказ захватить укрепленный пункт противника. Операцию прикрывали российские беспилотники. Боец Данил возглавил атаку и первым ворвался на вражескую территорию. После напряженного столкновения военнослужащие установили контроль над объектом.

Башкирский военнослужащий не остановился на достигнутом. Несмотря на физическое изнеможение после боя, он обнаружил раненого сослуживца и эвакуировал его с поля боя в безопасное место.

Командование отметило, что храбрые действия гвардии рядового помогли удержать важную стратегическую точку, сорвать планы противника на данном направлении и спасти жизнь товарища по оружию.

Контракт с Министерством обороны Данил подписал в ноябре 2024 года.

Военнослужащего танкового полка из Башкирии наградили двумя медалями

Военнослужащего танкового полка из Башкирии наградили двумя медалями
