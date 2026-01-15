Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии вырос размер единого пособия на детей и беременных женщин

22:15, 15 янв 2026

С начала 2026 года жителям Башкирии начали приходить проиндексированные суммы единого пособия на детей до 17 лет и будущих мам. Об изменениях сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Повышение выплат произошло из-за индексации прожиточного минимума в республике. Теперь семьи с детьми могут рассчитывать на более существенную поддержку от государства.

Новые суммы выплат

Размер детского пособия зависит от доходов семьи и составляет половину, три четверти или полный региональный прожиточный минимум на ребенка. Конкретные цифры выглядят так: 8175, 12 262,50 и 16 350 рублей.

Женщины в положении получают выплаты исходя из прожиточного минимума для работающих граждан. Минимальная сумма составляет 9186,50 рубля (это половина ПМ), средняя — 13 779,75 рубля, а максимальная достигает 18 373 рублей.

Что изменилось в правилах получения

Власти ужесточили требования к доходам совершеннолетних членов семьи. Теперь каждый трудоспособный человек старше 18 лет должен заработать минимум 216 744 рубля за расчетный период — это восемь минимальных размеров оплаты труда. Правда, если есть объективные причины отсутствия заработка, это требование не применяется.

К уважительным основаниям для получения пособия при низких доходах теперь относятся пенсионные выплаты — по возрасту, инвалидности или потере кормильца. При расчете необходимого минимума стали учитывать больничные. А вот разовые выплаты от работодателей при появлении малыша в семье из доходов исключили.

Алименты считают по-новому

С марта текущего года власти изменят подход к учету алиментов. Если у заявителя нет судебного решения о взыскании средств на содержание детей, их посчитают по средней зарплате в регионе. На одного ребенка — четверть этой суммы, на двоих — треть, на троих и больше — половину.

Когда алименты установлены через суд, в расчет пойдут только реально поступившие деньги, которые граждане укажут в заявлении на получение господдержки.

Когда ждать денег

Увеличенные январские выплаты придут получателям в общий день перечислений в начале следующего месяца. Те, кто оформляет пособие первый раз, получат деньги в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки.

По всем вопросам жители республики могут обращаться на горячую линию регионального отделения Социального фонда по бесплатному номеру 8-800-100-00-01.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: выплаты пособия
