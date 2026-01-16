В Башкирии 17 января похолодает до -30 градусов при сильном ветре

22:42, 16 янв 2026

В республике 17 января ожидается резкое похолодание с сильными порывами ветра, сообщает Госкомитет РБ по ЧС на основании данных Башгидромета.

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в субботу. При переменной облачности без осадков по территории Башкирии пройдет волна холода. Особенно суровые условия ожидаются ночью, когда температура опустится до отметок −20...-25 градусов, а в отдельных районах термометры покажут −30 градусов.

На юго-востоке республики ситуация осложнится усилением ветра до 6-11 метров в секунду, местами порывы достигнут 16 метров в секунду. Днем станет немного теплее: столбики термометра поднимутся до −10...-15 градусов, хотя в некоторых местах сохранится мороз до −20 градусов.

В столице Башкортостана прогнозируется аналогичная картина. Жителей Уфы ожидает переменная облачность без осадков при слабом ветре. Ночью температура составит −20...-22 градуса, на окраинах города похолодает до −25 градусов. Днем воздух прогреется до −13...-15 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash