В Башкирии многодетный отец умер через 10 дней после визита к стоматологу: семья почти год добивается справедливости

В конце февраля 2025 года в реанимационном отделении уфимской больницы умер 38-летний Алексей К. Трагедии предшествовало стоматологическое лечение, после которого у мужчины начались серьезные осложнения. Его вдова Яна уверена: врачи не оказали необходимую помощь вовремя, что и привело к гибели супруга. Об этом пишет КП-Уфа.

Все началось с медосмотра

История развивалась стремительно. В декабре 2024 года Алексею предложили хорошую должность в серьезной организации с работой в сложных условиях. Для трудоустройства требовался платный углубленный медосмотр. Обследование показало: мужчина здоров, только зубы требуют небольшого лечения.

В начале февраля уфимец посетил государственную стоматологическую клинику. После приема у него начала опухать щека. Поначалу Алексей не придавал этому значения, затем начал принимать обезболивающие препараты. Спустя две недели ситуация резко ухудшилась: подскочила температура, сильно опухла челюсть, появились язвы на лице, похожие на герпес. Мужчина не мог нормально принимать пищу.

Яна вызвала скорую, но приехал участковый терапевт. Он сделал жаропонижающий укол и уехал. Последующие несколько дней супруга безуспешно пыталась добиться госпитализации мужа. Алексея направляли то в одно медучреждение, то в другое, даже в ковидный госпиталь с подозрением на коронавирус. Предлагали пропить курс супрастина с ромашкой. В итоге его доставили в приемный покой городской больницы, откуда почти сразу перевели в реанимацию.

Днем 27 февраля Алексей скончался. О смерти семья узнала только вечером, когда Яна сама дозвонилась в приемную. «Муж у вас еще в обед скончался, вам что, не сказали?» — услышала она в трубке. С этого момента женщина борется за справедливость.

Трое детей остались без отца

В семье Козловых трое детей. Младшему на момент трагедии не исполнилось и трех лет. Старшие дочери 18 и 10 лет очень тяжело переживают потерю.

Старшая девочка старается держаться, понимая всю серьезность ситуации. Средняя дочь каждый раз при упоминании отца начинает плакать и рыдать. Младший сын будто не до конца осознает произошедшее. Играя в машинки, он может сказать: «Мне папа сказал, что я их могу с собой в садик взять».

Яна не может поверить, что ее здоровый муж, никогда не жаловавшийся на самочувствие, так быстро «сгорел». Медики сообщили ей о подозрении на онкологическое заболевание крови. По их версии, именно оно спровоцировало резкое ухудшение и привело к летальному исходу. Для подтверждения требовалась специальная гематологическая экспертиза.

Сомнительные диагнозы и экспертизы

Результаты гематологической экспертизы пришли из Москвы. Исследование проводилось по анализам, взятым незадолго до попадания в реанимацию. Сначала Алексею ставили дифференцированный лейкоз, затем хронический. Экспертиза показала нарушения при вскрытии в морге и отсутствие надлежащей судмедэкспертизы.

В заключении говорится, что у мужчины могло быть какое-то заболевание крови, проявившееся в тот момент, но это не обязательно лейкоз. Формулировка расплывчатая, стопроцентного подтверждения хронического лейкоза нет.

Проводилась также судмедэкспертиза в Казани для установления причин смерти. Вдова утверждает: туда из больницы направили поддельные результаты анализов и другие справки. Все подозрения она озвучивала следователю. За 10 месяцев делом занимается уже третий сотрудник ведомства.

Расследование буксует

Накануне Яна была на приеме у нового следователя. Та заявила, что будет вызывать и опрашивать всех медработников, имевших отношение к случаю. Почему этого не сделали раньше? Почему не запросили записи с камер наблюдения из приемного покоя, где лежал Алексей в ожидании перевода в реанимацию?

Прямо при Яне следователь позвонила в скорую и запросила информацию о вызове 19 февраля. Там ответили: такой человек за помощью вообще не обращался.

Новый следователь пообещала разобраться в нестыковках при постановке диагноза, в эпопее с госпитализацией мужчины, включая ошибочную отправку в ковид-госпиталь, а также в выводах первоначальной судмедэкспертизы. Почему все это не было сделано раньше — вопрос остается без ответа.

Семья требует наказания

Теперь Яна хочет только одного — чтобы виновные в смерти мужа и отца троих детей понесли наказание. Она уверена: Алексея можно было спасти, вовремя оставив в одной больнице, а не перебрасывая пациента из одного медучреждения в другое.

Если бы хотя бы в одной из больниц попытались что-то сделать вместо того, чтобы возить его по всему городу, вопросов было бы меньше. Сейчас получается, что никто за халатность не отстранен и даже выговора не получил.

Семья продолжает борьбу за справедливость, надеясь, что виновные в трагедии все же будут наказаны.

