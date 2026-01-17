Все новости Уфы и Башкортостана
Минтруд проиндексирует более 40 социальных выплат на 5,6% с 1 февраля

21:48, 17 янв 2026

Министерство труда России объявило о предстоящей индексации социальных выплат с 1 февраля 2026 года. Коэффициент повышения составит 1,056, что означает рост более 40 видов пособий и компенсаций на 5,6% для жителей всех регионов страны, включая Башкортостан.

Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение. Индексация привязана к фактическому индексу потребительских цен за 2025 год.

Материнский капитал на первенца увеличится на 38,6 тысячи рублей и достигнет 728,9 тысячи рублей. За второго ребенка доплата составит 234,3 тысячи рублей. Семьи, не оформлявшие сертификат на первого ребенка, смогут получить на второго 963,2 тысячи рублей. Индексация коснется и остатков средств по сертификатам прошлых лет.

Единовременная выплата при рождении ребенка вырастет почти до 28,5 тысячи рублей. Героям труда и обладательницам звания «Мать-Героиня» будут ежемесячно выплачивать по 76,5 тысячи рублей.

Помимо этого, февральская индексация затронет компенсации ветеранам, людям с инвалидностью, пособия по уходу за детьми, страховые выплаты и пособия по безработице. Повышение охватит все категории получателей господдержки.

В Башкирии вырос размер единого пособия на детей и беременных женщин

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: выплаты соцподдержка
