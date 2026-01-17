В Башкирии 18 января прогнозируют морозы до -29 градусов ночью
21:53, 17 янв 2026
Госкомитет РБ по ЧС предупредил жителей республики о резком похолодании. Ночью температура опустится до −21 градуса, при прояснениях — до −29. Днём потеплеет до −9...-14 градусов.
Ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днём на севере возможен небольшой снег.
Ветер юго-западный и западный — ночью 1-6 м/с, днём усилится до 10 м/с. В восточных районах порывы достигнут 14 м/с.
Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании крещенских купаний.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
Морозы до -36: В Башкирию на три дня нагрянут аномальные холода
Общество в Башкирии
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется ненастная погода