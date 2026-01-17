В Башкирии 18 января прогнозируют морозы до -29 градусов ночью

21:53, 17 янв 2026

Госкомитет РБ по ЧС предупредил жителей республики о резком похолодании. Ночью температура опустится до −21 градуса, при прояснениях — до −29. Днём потеплеет до −9...-14 градусов.

Ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днём на севере возможен небольшой снег.

Ветер юго-западный и западный — ночью 1-6 м/с, днём усилится до 10 м/с. В восточных районах порывы достигнут 14 м/с.

Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании крещенских купаний.

Автор: Семен Подгорный