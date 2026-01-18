Льготникам повысят выплаты: кого коснется индексация с февраля

22:43, 18 янв 2026

С 1 февраля в России проиндексируют ежемесячные денежные выплаты и стоимость набора социальных услуг для федеральных льготников, включая инвалидов и ветеранов. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА «Новости».

Индексация будет рассчитываться на основе фактического уровня инфляции за 2025 год. Окончательный коэффициент утверждает российское правительство. Льготники начнут получать увеличенные суммы уже в феврале, при этом их статус останется неизменным. Перерасчет произведут автоматически согласно установленному показателю.

Народный избранник уточнил, что набор социальных услуг входит в ежемесячную выплату в денежном эквиваленте. На данный момент его стоимость оценивается в 1728,46 рубля ежемесячно.

Граждане имеют возможность выбрать формат получения социальных услуг: в натуральном виде, полностью в денежном выражении или комбинированный вариант, когда часть услуг предоставляется в натуральной форме, а часть компенсируется деньгами.

До предстоящей индексации денежная составляющая ежемесячной выплаты при сохранении полного набора соцуслуг равна: для инвалидов первой группы — 4102,24 рубля в месяц, для инвалидов второй группы и детей-инвалидов — 2435,58 рубля, для инвалидов третьей группы — 1604,88 рубля.

При полной монетизации набора социальных услуг к этим суммам прибавляется его стоимость 1728,46 рубля. Таким образом, общий размер выплаты составляет: 5830,70 рубля для инвалидов первой группы, 4164,04 рубля для инвалидов второй группы и детей-инвалидов, 3333,34 рубля для инвалидов третьей группы.

С первого февраля 2026 года эти суммы вырастут в соответствии с утвержденным коэффициентом индексации.

Депутат напомнил о важности соблюдения сроков при изменении формы получения набора социальных услуг. Решение принимается заблаговременно на следующий год и действует весь календарный период. Чтобы выбранный вариант заработал с 1 января 2027 года, заявление необходимо подать до 1 октября 2026 года.

