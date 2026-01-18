Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Льготникам повысят выплаты: кого коснется индексация с февраля

Льготникам повысят выплаты: кого коснется индексация с февраля

22:43, 18 янв 2026

С 1 февраля в России проиндексируют ежемесячные денежные выплаты и стоимость набора социальных услуг для федеральных льготников, включая инвалидов и ветеранов. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА «Новости».

Индексация будет рассчитываться на основе фактического уровня инфляции за 2025 год. Окончательный коэффициент утверждает российское правительство. Льготники начнут получать увеличенные суммы уже в феврале, при этом их статус останется неизменным. Перерасчет произведут автоматически согласно установленному показателю.

Народный избранник уточнил, что набор социальных услуг входит в ежемесячную выплату в денежном эквиваленте. На данный момент его стоимость оценивается в 1728,46 рубля ежемесячно.

Граждане имеют возможность выбрать формат получения социальных услуг: в натуральном виде, полностью в денежном выражении или комбинированный вариант, когда часть услуг предоставляется в натуральной форме, а часть компенсируется деньгами.

До предстоящей индексации денежная составляющая ежемесячной выплаты при сохранении полного набора соцуслуг равна: для инвалидов первой группы — 4102,24 рубля в месяц, для инвалидов второй группы и детей-инвалидов — 2435,58 рубля, для инвалидов третьей группы — 1604,88 рубля.

При полной монетизации набора социальных услуг к этим суммам прибавляется его стоимость 1728,46 рубля. Таким образом, общий размер выплаты составляет: 5830,70 рубля для инвалидов первой группы, 4164,04 рубля для инвалидов второй группы и детей-инвалидов, 3333,34 рубля для инвалидов третьей группы.

С первого февраля 2026 года эти суммы вырастут в соответствии с утвержденным коэффициентом индексации.

Депутат напомнил о важности соблюдения сроков при изменении формы получения набора социальных услуг. Решение принимается заблаговременно на следующий год и действует весь календарный период. Чтобы выбранный вариант заработал с 1 января 2027 года, заявление необходимо подать до 1 октября 2026 года.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Минтруд проиндексирует более 40 социальных выплат на 5,6% с 1 февраля

Читайте также:

Минтруд проиндексирует более 40 социальных выплат на 5,6% с 1 февраля
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: выплаты индексация
Читайте также

Пенсионеры получили месяц на выбор между лекарствами и деньгами
Общество в Башкирии
Пенсионеры получили месяц на выбор между лекарствами и деньгами
Россияне будут получать 1728 рублей ежемесячно
Общество в Башкирии
Россияне будут получать 1728 рублей ежемесячно
Материнский капитал в 2026 году вырастет почти до миллиона рублей
Общество в Башкирии
Материнский капитал в 2026 году вырастет почти до миллиона рублей
Стало известно о повышении пенсий 1 февраля и 1 апреля
Общество в Башкирии
Стало известно о повышении пенсий 1 февраля и 1 апреля


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен