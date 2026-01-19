Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В зоне СВО погиб доброволец из Белорецка Максим Коротков

В зоне СВО погиб доброволец из Белорецка Максим Коротков

20:56, 19 янв 2026

В зоне проведения спецоперации погиб 42-летний младший сержант Максим Коротков из Белорецка. О гибели военнослужащего сообщила администрация Белорецкого района Башкирии.

Коротков уроженец Белорецка, здесь он окончил школу номер двадцать один и металлургический колледж. Профессию инженера металлообработки мужчина получил в белорецком филиале Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. Трудился в одиннадцатом цехе Белорецкого металлургического комбината, а позднее устроился мастером канатных дорог на горнолыжный комплекс Абзаково.

Десятого марта прошлого года Максим добровольно отправился в зону спецоперации. Военнослужащий проходил службу стрелком мотострелкового батальона. Трагедия произошла в мае две тысячи двадцать пятого года — Коротков погиб при исполнении воинского долга.

Родные характеризовали Максима как отзывчивого, исполнительного и трудолюбивого человека, который всегда готов был прийти на помощь и безгранично любил семью. Местные власти выразили соболезнования родственникам погибшего.

Проститься с военнослужащим можно двадцатого января с десяти до одиннадцати утра в ритуальном зале «Вечность» на Блюхера, 34а.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В ходе СВО погиб 50-летний доброволец из Белорецка Алексей Квашин

Читайте также:

В ходе СВО погиб 50-летний доброволец из Белорецка Алексей Квашин
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Белорецке простились с разведчиком Максимом Ткаченко, погибшим в ходе СВО
Общество в Башкирии
В Белорецке простились с разведчиком Максимом Ткаченко, погибшим в ходе СВО
В ходе СВО погиб контрактник из Башкирии Азат Мухамадеев
Общество в Башкирии
В ходе СВО погиб контрактник из Башкирии Азат Мухамадеев
В зоне СВО погиб строитель из Башкирии
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб строитель из Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО капитана ВДВ Ивана Посаженникова
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО капитана ВДВ Ивана Посаженникова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен