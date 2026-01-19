В зоне СВО погиб доброволец из Белорецка Максим Коротков

20:56, 19 янв 2026

В зоне проведения спецоперации погиб 42-летний младший сержант Максим Коротков из Белорецка. О гибели военнослужащего сообщила администрация Белорецкого района Башкирии.

Коротков уроженец Белорецка, здесь он окончил школу номер двадцать один и металлургический колледж. Профессию инженера металлообработки мужчина получил в белорецком филиале Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. Трудился в одиннадцатом цехе Белорецкого металлургического комбината, а позднее устроился мастером канатных дорог на горнолыжный комплекс Абзаково.

Десятого марта прошлого года Максим добровольно отправился в зону спецоперации. Военнослужащий проходил службу стрелком мотострелкового батальона. Трагедия произошла в мае две тысячи двадцать пятого года — Коротков погиб при исполнении воинского долга.

Родные характеризовали Максима как отзывчивого, исполнительного и трудолюбивого человека, который всегда готов был прийти на помощь и безгранично любил семью. Местные власти выразили соболезнования родственникам погибшего.

Проститься с военнослужащим можно двадцатого января с десяти до одиннадцати утра в ритуальном зале «Вечность» на Блюхера, 34а.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Белорецкого района