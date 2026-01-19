Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии 20 января потеплеет до -7 градусов и пойдет снег

В Башкирии 20 января потеплеет до -7 градусов и пойдет снег

21:08, 19 янв 2026

Жителей республики ожидает резкая смена погоды — сильные холода начинают сдавать позиции. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во вторник, 20 января, на Башкирию распространится область пониженного давления. Небо затянет облаками, местами пройдёт снег — от небольшого до умеренного. Ночью столбики термометров покажут −11...-16°C, при прояснениях возможно похолодание до −23...-28. Днём воздух прогреется до −7...-12 градусов. Ветер ночью слабый, днём — умеренный юго-западный.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
