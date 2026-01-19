Все новости Уфы и Башкортостана
В зоне СВО погиб 25-летний боец из Башкирии

21:24, 19 янв 2026

В ходе специальной военной операции погиб рядовой Алексей Севостьянов из Белорецкого района Башкирии. Информацию об этом распространила районная администрация.

Молодой человек появился на свет в 2000 году в Белорецке. После завершения школьного образования устроился на пилораму. К моменту заключения контракта успел обзавестись семьей — вместе с женой растил сына Макара.

В прошлом году подписал контракт с Министерством обороны России и добровольно отправился в зону СВО. Погиб в июле 2025 года, выполняя боевые задачи. Близкие вспоминают его как отзывчивого и исполнительного человека, который никогда не отказывал в помощи. Свободные часы предпочитал проводить с родными, увлекался спортом.

Районные власти выразили соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Церемония прощания с бойцом прошла 17 января в селе Железнодорожный.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
