Число обращений жителей Башкирии по вопросам дорог и ЖКХ выросло на 40%

21:34, 20 янв 2026

В Башкортостане за неделю в полтора раза выросло число жалоб в соцсетях. Информсистемы регионального ЦУРа с 12 по 18 января насчитали более 7,2 тысячи обращений через соцсети и портал «Госуслуги». Об этом сообщил начальник управления главы республики по соцкоммуникациям Дмитрий Черенков.

Рост составил 40,6 процента по сравнению с предыдущей семидневкой. Больше всего людей волновали дороги, благоустройство территорий и жилищно-коммунальное хозяйство. В два раза больше стало претензий к работе общественного транспорта, социальному обслуживанию и образованию.

По словам Черенкова, основные проблемы связаны с сезонными факторами. Жители массово жалуются на плохую уборку снега на дорогах, во дворах и общественных местах. Людей возмущают нерасчищенные подъезды к домам и соцобъектам, наледь и сосульки на крышах, перебои с отоплением. Лидерами по числу претензий стали уфимцы.

Параллельно вдвое подскочило количество звонков в ситуационный центр региона — их поступило свыше 1,2 тысячи. Почти половина обращений касалась записи к врачам и других медицинских вопросов, 38 процентов — темы спецоперации.

Автор: Семен Подгорный