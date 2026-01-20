Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии ночью похолодает до -25 градусов

В Башкирии ночью похолодает до -25 градусов

21:37, 20 янв 2026

Республику ждёт резкое похолодание. Башгидромет предупреждает: в среду, 21 января, температура воздуха опустится значительно ниже отметки −20 градусов.

В ночные часы термометры покажут от −13 до −18 градусов, а при прояснениях похолодает до −20...-25. Днём станет немного теплее — ожидается −8...-13 градусов. Самым холодным окажется северо-восток региона, где столбики термометров опустятся до −18 градусов даже в светлое время суток.

Синоптики также обещают небольшой снег. Ветер прогнозируется юго-восточный и восточный, умеренной силы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии резко похолодает до -25 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии резко похолодает до -25 градусов
Башкирию ждёт новый погодный сюрприз
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт новый погодный сюрприз
В Башкирию придут сильные морозы
Общество в Башкирии
В Башкирию придут сильные морозы
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен