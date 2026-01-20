В Башкирии ночью похолодает до -25 градусов

21:37, 20 янв 2026

Республику ждёт резкое похолодание. Башгидромет предупреждает: в среду, 21 января, температура воздуха опустится значительно ниже отметки −20 градусов.

В ночные часы термометры покажут от −13 до −18 градусов, а при прояснениях похолодает до −20...-25. Днём станет немного теплее — ожидается −8...-13 градусов. Самым холодным окажется северо-восток региона, где столбики термометров опустятся до −18 градусов даже в светлое время суток.

Синоптики также обещают небольшой снег. Ветер прогнозируется юго-восточный и восточный, умеренной силы.

Автор: Семен Подгорный