С 2026 года в страховой стаж родителей включат уход за всеми детьми

21:41, 20 янв 2026

Правительство России отменило ограничения по учету декретного отпуска в страховом стаже многодетных родителей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр, изменения вступили в силу с начала 2026 года, сообщает пресс-служба кабмина.

По новым правилам в страховой стаж войдут все периоды ухода за детьми до полутора лет без каких-либо лимитов. Раньше существовало ограничение — максимум шесть лет в общей сложности, что фактически позволяло засчитать только четырех детей. Теперь семьи с пятью и более детьми смогут рассчитывать на увеличение будущей пенсии.

Документ также изменил порядок расчета стажа при многоплодной беременности. Периоды ухода за каждым ребенком из двойни, тройни или более будут суммироваться по фактической продолжительности. Например, мать двойняшек получит три года стажа вместо полутора, а при рождении тройни в стаж зачтут четыре с половиной года. Эта мера направлена на поддержку демографии и улучшение материального положения многодетных семей в России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Женщины в России смогут раньше выйти на пенсию

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash