В Гострудинспекции Башкирии разъяснили порядок расчета зарплаты за январь

21:51, 20 янв 2026

Жители Башкирии сейчас получают «аванс» за январь всего за четыре рабочих дня. Об особенностях начисления зарплаты в первом месяце года рассказала заместитель руководителя Гострудинспекции республики Оксана Ванскова.

Почему аванс такой маленький

Замруководителя ведомства напомнила, что слово «аванс» в трудовом законодательстве вообще отсутствует. Официально это называется зарплатой за первую половину месяца, которую получают в конце месяца после отработки 15 дней. Понятие «аванс» прижилось в народе как предоплата, хотя юридически таковой не является.

В начале 2026 года большинство жителей отработало только четыре дня, поэтому сумма первой выплаты оказалась символической. Но это не значит, что зарплата за весь январь будет меньше обычной.

Кто не потеряет в деньгах

Сотрудники с окладной системой получат полную зарплату за январь, если отработают установленную норму. В этом месяце она составляет 120 часов при 40-часовой рабочей неделе. Несмотря на то что трудиться начали только с 12 января, тем, кто выработает положенное время, выплатят расчёт как за полноценный месяц.

Оклад начисляется за фактически отработанные часы, а поскольку норма в январе ниже, чем в другие месяцы, работники получат деньги в привычном объёме.

Кто рискует недополучить

Под удар попадают люди со сдельной оплатой труда, где заработок зависит от объёма выполненной работы. Это большая категория занятых на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

По закону за нерабочие праздничные дни «сдельщикам» положена компенсация, но её размер определяется внутренними документами организации. Чёткого минимума государство не установило.

Это даёт руководителям компаний, где нет влиятельных профсоюзов, возможность выплачивать работникам минимальные суммы. По словам Оксаны Ванской, инспекция регулярно сталкивается с такими случаями на практике.

Когда и как жителям Башкирии выгоднее брать отпуск в 2026 году

