В Уфе с 5 февраля вырастет стоимость проезда на маршрутах №277 и №252

21:55, 21 янв 2026

С 5 февраля в столице Башкортостана повысится стоимость проезда на двух городских маршрутах. Об этом сообщила администрация Уфы со ссылкой на перевозчика «Арбат+».

На маршруте № 277, следующем от Новой Максимовки до стадиона «Динамо», стоимость билета достигнет 45 рублей. Пассажиры смогут оплатить поездку безналичным способом, наличными деньгами или транспортной картой «Алга».

Более существенное подорожание коснется маршрута № 252, связывающего улицу Бельскую с микрорайонами Колгуевский и Нижегородка. Здесь проезд составит 50 рублей при любом способе оплаты.

Представители транспортной компании объяснили рост тарифов увеличением операционных расходов. В числе основных факторов называют инфляционные процессы, подорожание горюче-смазочных материалов и комплектующих, возросшие затраты на техническое обслуживание транспорта и повышение заработной платы водителей. Также компания указала на необходимость модернизации подвижного состава.

