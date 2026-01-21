В Башкирии 23 января ожидается похолодание до -34 градусов
22:02, 21 янв 2026
Республику ждёт серьёзное похолодание к концу недели. Прогноз опубликовал Башгидромет.
В четверг, 22 января, местами пройдёт небольшой снег. Ночью температура составит −20...-25°C, при прояснении опустится до −30°C. Южные районы ждёт более мягкая погода — около −15°C. Днём воздух прогреется до −15...-20°C, на севере — до −25°C. Ветер восточный, умеренный.
Пятница принесёт ещё более суровые условия. В тёмное время суток термометры покажут −24...-29°C, при ясном небе возможны экстремальные −34°C. Дневные температуры останутся на отметках −20...-25°C.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru