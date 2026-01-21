Все новости Уфы и Башкортостана
Певец из Башкирии Артур Хасанов опроверг слухи о своей гибели на СВО

Певец из Башкирии Артур Хасанов опроверг слухи о своей гибели на СВО

22:08, 21 янв 2026

Артур Хасанов, участник СВО с позывным «Хасан», опроверг распространившиеся в соцсетях слухи о его гибели. Военнослужащий из Башкирии разместил сторис с фотографией и опроверг информацию о своей смерти.

«Я жив, здоров, не верьте слухам, пожалуйста», — обратился боец к своим подписчикам.

Хасанов приобрел широкую известность осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации. Ролик, где он исполнял башкирскую песню «Киек каз юллары» из репертуара Филюса Кагирова, быстро разошелся по интернету. Талант военнослужащего отметили звезды башкирской и татарской эстрады Анвар Нургалиев и Рифат Зарипов.

Сейчас Артур продолжает службу в зоне проведения спецоперации. Параллельно с выполнением боевых задач он развивает музыкальную карьеру — записывает новые треки и во время увольнительных дает концерты на различных площадках. За время службы музыкант успел выпустить несколько композиций и принять участие в фестивалях.

Боец из Башкирии занял опорный пункт и спас сослуживца в зоне СВО

Автор: Семен Подгорный
Фото: Артур Хасанов / соцсети
Теги: спецоперация
