В аэропортах России изменят правила для пассажиров с инвалидностью

В аэропортах России изменят правила для пассажиров с инвалидностью

20:26, 22 янв 2026

С 1 сентября текущего года в российских аэропортах вступят в силу обновленные требования по обслуживанию людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.

Действующие нормы, регулирующие порядок прохождения процедур в аэропорту для данной категории пассажиров, не пересматривались на протяжении десяти лет — с 2016 года. Новые положения предусматривают возможность использования собственного электрического кресла-коляски вплоть до зоны посадки в самолет. Исключение составят только модели с несъемными батареями. Ранее такие средства передвижения требовалось регистрировать как багаж сразу при входе в терминал.

Аэропорты, находящиеся на стадии строительства, получат специальные зоны для собак-поводырей. Персонал обязан будет оказывать индивидуальную поддержку на всех этапах — от регистрации до размещения на борту судна. Пассажиры с инвалидностью получат приоритет при посадке на рейс.

Автор: Семен Подгорный
