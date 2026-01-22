Офицера полка «Башкортостан» представили к госнаграде ЛНР

20:30, 22 янв 2026

Младший лейтенант Василь Аслаев из Башкирии получит государственную награду ЛНР за выполнение боевой задачи в районе Торского выступа, сообщает «Башинформ».

Военнослужащий служит командиром танкового взвода в батальоне имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан». На Краснолиманском направлении он выполнил поставленную задачу, несмотря на артобстрелы и атаки беспилотников. Командование представило офицера к награде ЛНР.

Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал «Башкирский батальон» / соцсети