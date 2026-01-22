Офицера полка «Башкортостан» представили к госнаграде ЛНР
20:30, 22 янв 2026
Младший лейтенант Василь Аслаев из Башкирии получит государственную награду ЛНР за выполнение боевой задачи в районе Торского выступа, сообщает «Башинформ».
Военнослужащий служит командиром танкового взвода в батальоне имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан». На Краснолиманском направлении он выполнил поставленную задачу, несмотря на артобстрелы и атаки беспилотников. Командование представило офицера к награде ЛНР.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: telegram-канал «Башкирский батальон» / соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
Боец из Башкирии получил орден Мужества за уничтожение позиции ВСУ
Общество в Башкирии
Сержант из Башкирии под обстрелом противника спас экипаж из горящего леса
Общество в Башкирии
Боец из Башкирии уничтожил опорный пункт ВСУ и захватил пленного
Общество в Башкирии
Танкисты из Башкирии сорвали ротацию ВСУ под Донецком