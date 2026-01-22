Синоптики назвали дату окончания 35-градусных морозов в Башкирии

20:36, 22 янв 2026

Экстремальные холода накрыли Башкирию — температура воздуха опустится до −35 градусов, сообщает Башгидрометцентр.

23 и 24 января днём столбики термометров покажут около −20°C. Ночью температура понизится до −29°C, а при ясной погоде — до −35°C. Осадков в этот период практически не ожидается.

Морозы продержатся в регионе до среды, 28 января. Затем республику ждёт резкое потепление. По данным Гисметео, в этот день дневная температура поднимется до −9°C. В последние дни января и в начале февраля воздух днём прогреется до −4...-5 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash