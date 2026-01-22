Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Синоптики назвали дату окончания 35-градусных морозов в Башкирии

Синоптики назвали дату окончания 35-градусных морозов в Башкирии

20:36, 22 янв 2026

Экстремальные холода накрыли Башкирию — температура воздуха опустится до −35 градусов, сообщает Башгидрометцентр.

23 и 24 января днём столбики термометров покажут около −20°C. Ночью температура понизится до −29°C, а при ясной погоде — до −35°C. Осадков в этот период практически не ожидается.

Морозы продержатся в регионе до среды, 28 января. Затем республику ждёт резкое потепление. По данным Гисметео, в этот день дневная температура поднимется до −9°C. В последние дни января и в начале февраля воздух днём прогреется до −4...-5 градусов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии придет аномально теплая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии придет аномально теплая погода
В Башкирии прогнозируются лютые морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируются лютые морозы
В Башкирии температура упадёт до -25 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии температура упадёт до -25 градусов
В Башкирии ночью похолодает до -25 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии ночью похолодает до -25 градусов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен