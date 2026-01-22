Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Стало известно, какую зарплату нужно иметь, чтобы оформить ипотеку на «однушку» в Уфе

Стало известно, какую зарплату нужно иметь, чтобы оформить ипотеку на «однушку» в Уфе

20:43, 22 янв 2026

Издание «РБК Недвижимость» провело расчеты требуемого уровня дохода для получения ипотеки на однокомнатную квартиру в российских городах-миллионниках. Аналитики оценили ситуацию с учетом возможного снижения ставок с 21% до 16% к концу текущего года, о чем ранее заявлял Минфин.

На данный момент средний необходимый доход в крупнейших городах составляет 123,2 тысячи рублей ежемесячно. При этом девять из шестнадцати мегаполисов требуют от заемщиков зарплату свыше 100 тысяч рублей.

Если прогноз по снижению процентных ставок оправдается, к завершению 2026 года планка выше 100 тысяч рублей сохранится только в трех городах. Москвичам потребуется доход 267,1 тысячи рублей (против нынешних 341,3 тысячи), жителям Санкт-Петербурга — 152,1 тысячи (сейчас 194,4 тысячи), казанцам — 126,1 тысячи (вместо текущих 161,2 тысячи).

В остальных миллионниках требования станут мягче. Доход от 80 до 100 тысяч понадобится в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. От 70 до 80 тысяч — в Красноярске, Самаре, Краснодаре, Уфе, Перми и Омске. Менее 70 тысяч рублей будет достаточно в Воронеже, Челябинске и Волгограде.

Банки традиционно одобряют кредиты при условии, что доход заемщика превышает размер платежей минимум вдвое.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Минфин изменит правила семейной ипотеки: один кредит на семью и ставка до 4%

Читайте также:

Минфин изменит правила семейной ипотеки: один кредит на семью и ставка до 4%
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: ипотека
Читайте также

Зарплата в Башкирии превысила 64 тысячи рублей
Экономика в Башкирии
Зарплата в Башкирии превысила 64 тысячи рублей
Башкирия беднее Татарстана и других регионов ПФО
Экономика в Башкирии
Башкирия беднее Татарстана и других регионов ПФО
Россиянам рассказали, когда подорожает аренда жилья
Экономика в Башкирии
Россиянам рассказали, когда подорожает аренда жилья
Почти миллион за второго: как изменится маткапитал с 2025 года
Общество в Башкирии
Почти миллион за второго: как изменится маткапитал с 2025 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен