Стало известно, какую зарплату нужно иметь, чтобы оформить ипотеку на «однушку» в Уфе

20:43, 22 янв 2026

Издание «РБК Недвижимость» провело расчеты требуемого уровня дохода для получения ипотеки на однокомнатную квартиру в российских городах-миллионниках. Аналитики оценили ситуацию с учетом возможного снижения ставок с 21% до 16% к концу текущего года, о чем ранее заявлял Минфин.

На данный момент средний необходимый доход в крупнейших городах составляет 123,2 тысячи рублей ежемесячно. При этом девять из шестнадцати мегаполисов требуют от заемщиков зарплату свыше 100 тысяч рублей.

Если прогноз по снижению процентных ставок оправдается, к завершению 2026 года планка выше 100 тысяч рублей сохранится только в трех городах. Москвичам потребуется доход 267,1 тысячи рублей (против нынешних 341,3 тысячи), жителям Санкт-Петербурга — 152,1 тысячи (сейчас 194,4 тысячи), казанцам — 126,1 тысячи (вместо текущих 161,2 тысячи).

В остальных миллионниках требования станут мягче. Доход от 80 до 100 тысяч понадобится в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. От 70 до 80 тысяч — в Красноярске, Самаре, Краснодаре, Уфе, Перми и Омске. Менее 70 тысяч рублей будет достаточно в Воронеже, Челябинске и Волгограде.

Банки традиционно одобряют кредиты при условии, что доход заемщика превышает размер платежей минимум вдвое.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash