Боец СВО из Уфы прикрыл эвакуацию раненых и подавил точку дронов ВСУ

Боец СВО из Уфы прикрыл эвакуацию раненых и подавил точку дронов ВСУ

19:23, 23 янв 2026

Младший сержант Сергей Голованов из Уфы оказал первую помощь раненым штурмовикам и обеспечил огневое прикрытие во время боевых действий. Об этом сообщила администрация Орджоникидзевского района столицы Башкортостана.

Военнослужащий исполнял обязанности командира пулемётного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты мотострелкового батальона. Весной 2025 года в районе населённого пункта Курдюмовка в ДНР его группа столкнулась с атакой беспилотника ВСУ. Несколько бойцов получили ранения. Когда вражеский дрон попытался нанести повторный удар по медикам, Голованов уничтожил беспилотник из стрелкового оружия.

Осенью прошлого года в районе Константиновки младший сержант обеспечил огневую поддержку штурмовых групп. Его действия помогли обнаружить опорный пункт противника и ликвидировать точку взлёта беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Сергей Голованов проходит службу в зоне специальной военной операции с декабря 2024 года. За выполнение боевых задач уфимец получил медаль «Участника специальной военной операции». Кроме того, военнослужащий представлен к награждению медалью «За храбрость» I степени и медалью «За боевые отличия».

Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено пресс-службе администрации Орджоникидзевского района Уфы / соцсети
