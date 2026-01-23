Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии 30-градусные морозы сменятся потеплением

19:30, 23 янв 2026

В Башкирии началась волна морозов. Метеорологи предупреждают о резком похолодании в регионе. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Самые суровые морозы продержатся с 24 по 26 января. Ночью температура опустится до −31 градуса, днем столбики термометров покажут −20...-22 градуса. 25 и 26 числа пройдет небольшой снег.

Первые признаки потепления появятся к середине недели. 27 и 28 января осадков не ожидается. 28 числа днем потеплеет до −10 градусов, ночью сохранится −18 градусов.

К 29 января температура продолжит расти: ночью термометры покажут −14 градусов, днем воздух прогреется до −8 градусов. В последний день месяца небо затянет облаками, возможен кратковременный снегопад.

Жителям республики рекомендуется запастись теплой одеждой на ближайшие дни.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
