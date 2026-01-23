Все новости Уфы и Башкортостана
С 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка составит 33 тысячи рублей

19:39, 23 янв 2026

С 1 февраля единовременная выплата при рождении ребенка в России вырастет до 33 тысяч рублей после индексации пособий Социального фонда. Об этом сообщает пресс-служба СФР.

В прошлом году такую поддержку получили свыше 23 тысяч семей из Башкортостана. Деньги положены всем российским родителям без учета их доходов и наличия работы.

Для работающих граждан выплата приходит автоматоматически через работодателя. Безработным нужно самим обратиться в Соцфонд. Оформить можно через Госуслуги или получить без заявления.

Подать документы разрешается в течение полугода после появления малыша на свет. При рождении двойни или тройни деньги выделяются на каждого младенца отдельно.

Выплата входит в комплекс мер господдержки семей, которые реализуются через нацпроект. Цифровизация упростила получение пособий — большинство услуг теперь доступны онлайн.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / Социальный фонд РБ
Теги: пособия
