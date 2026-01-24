Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии простились с погибшим на СВО 22-летним Данилом Мухаметдиновым

В Башкирии простились с погибшим на СВО 22-летним Данилом Мухаметдиновым

19:05, 24 янв 2026

В администрации Белорецкого района Башкирии сообщили о гибели 22-летнего рядового Данила Мухаметдинова. Военнослужащий погиб 3 декабря 2025 года в Харьковской области при выполнении боевой задачи.

Данил родился в 2003 году в селе Узян. После девятого класса он отправился учиться в Магнитогорск — поступил в многопрофильный колледж при МГТУ имени Носова на специальность по обслуживанию электрооборудования.

Срочную службу молодой человек проходил в Ужурской Краснознаменной ракетной дивизии. Именно там он познакомился со своей будущей женой. Пара поженилась в декабре 2023 года. Тогда же Мухаметдинов заключил контракт с Министерством обороны России.

В апреле 2024 года бойца направили в зону специальной военной операции в составе первого мотострелкового полка. За участие в СВО в декабре 2024 года его наградили медалью Минобороны РФ.

Представители администрации Белорецкого района отметили, что Данил был человеком с большим сердцем и чувством собственного достоинства. Он никогда не отказывал в помощи тем, кто в ней нуждался.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоялась сегодня, 24 января, в родном селе Узян. Администрация выразила соболезнования семье и близким Данила Мухаметдинова.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
