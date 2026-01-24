Все новости Уфы и Башкортостана
В Госдуме объяснили правила индексации материнского капитала с 1 февраля

В Госдуме объяснили правила индексации материнского капитала с 1 февраля

19:13, 24 янв 2026

С 1 февраля 2026 года в России произойдет индексация материнского капитала. Об особенностях получения увеличенных выплат рассказал депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.

Парламентарий объяснил важный нюанс: размер материнского капитала зависит не от даты рождения ребенка, а от момента подачи заявления на получение сертификата. Это закреплено в Федеральном законе № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Получить проиндексированную сумму смогут все семьи, которые обратятся за оформлением сертификата после 1 февраля 2026 года. При этом неважно, когда именно родился ребенок — выплата будет рассчитана по новым, увеличенным ставкам.

После февральской индексации сумма маткапитала на первого ребенка составит около 729 тысяч рублей. Если семья не использовала выплату на первенца, то за второго ребенка можно получить 963 тысячи рублей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: маткапитал
