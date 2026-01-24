Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии разъяснили порядок начисления зарплаты и аванса за январь

19:27, 24 янв 2026

В Башкирии работники получат меньший размер аванса за январь 2026 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Гострудинспекции в республике Оксана Ванскова.

Причина в том, что большинство граждан отдыхали до 12 января включительно. В итоге в первой половине месяца люди отработали всего четыре рабочих дня, поэтому аванс оказался меньше привычного.

При этом представитель ведомства подчеркнула: общая зарплата за январь для работников с окладом останется на прежнем уровне. Оклад начисляется за отработанную норму времени, которая в январе составила 120 часов при стандартной 40-часовой рабочей неделе. Это меньше, чем в другие месяцы, но если норма выполнена — расчёт произведут в полном объеме.

Единственная категория работников, которая может столкнуться с финансовыми потерями — сотрудники со сдельной формой оплаты труда. Их заработок напрямую зависит от объема выполненной работы, который в короткий рабочий период оказался меньше обычного.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
