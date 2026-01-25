МЧС Башкирии предупредило об аномальных морозах до -34 градусов 26 января
21:06, 25 янв 2026
ГУ МЧС по Башкортостану предупреждает: аномально низкие температуры сохранятся в регионе. Опасных метеоявлений не прогнозируется.
В понедельник, 26 января, ожидается облачность с прояснениями, местами снег. Ночью температура опустится до −23...-28°C, при прояснении — до −34. Днём воздух прогреется лишь до −15...-20, местами до −25.
Водителям стоит быть внимательнее: ночью и утром на трассах дымка с видимостью до 1-2 км.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
