МЧС Башкирии предупредило об аномальных морозах до -34 градусов 26 января

21:06, 25 янв 2026

ГУ МЧС по Башкортостану предупреждает: аномально низкие температуры сохранятся в регионе. Опасных метеоявлений не прогнозируется.

В понедельник, 26 января, ожидается облачность с прояснениями, местами снег. Ночью температура опустится до −23...-28°C, при прояснении — до −34. Днём воздух прогреется лишь до −15...-20, местами до −25.

Водителям стоит быть внимательнее: ночью и утром на трассах дымка с видимостью до 1-2 км.

