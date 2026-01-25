Элвин Грей поделился видео новой покупки из Таиланда
21:25, 25 янв 2026
Музыкант Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, поделился с подписчиками впечатлениями от тайского отпуска. Артист регулярно постит видео из путешествия.
Последние дни певец посвятил походам по магазинам. В одном из видео в Телеграме он показал фолловерам свежую покупку — черные солнцезащитные очки.
«Никогда раньше не носил такие очки, но наконец-то решился!» — написал Юльякшин, попросив фанатов оценить приобретение.
Музыкант также сообщил, что отпуск близится к завершению и скоро он отправится обратно домой.
Автор: Семен Подгорный
Фото: официальная страница Элвина Грея, скриншот видео. / Telegram
