В Башкирии простились с пожарным Игорем Ярановым, погибшим в зоне СВО

21:27, 26 янв 2026

В селе Кариево Краснокамского района Башкирии состоялась церемония прощания с водителем пожарной машины Игорем Варановым, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщает МЧС республики.

Яранов отработал в противопожарной службе свыше двадцати лет. За это время специалист получил несколько ведомственных наград за работу в экстремальных ситуациях и успехи в служебной деятельности. Весной 2025 года мужчина подписал контракт с военным ведомством и был направлен в зону боевых действий. Там он нес службу бойцом штурмового подразделения.

На митинг собрались родственники, коллеги и односельчане погибшего. Знавшие Игоря Владимировича люди отмечали его как надежного профессионала, образцового семьянина и ответственного работника. Представитель МЧС Рамиль Аитов подчеркнул, что смерть Яранова стала огромной утратой для всех, кто его знал. Храбрость и верность долгу погибшего сотрудника навсегда сохранятся в сердцах людей. Прощание прошло с соблюдением всех воинских почестей в присутствии многочисленных жителей района.

