Синоптики прогнозируют потепление в Башкирии

22:35, 26 янв 2026

Жители республики наконец-то смогут выдохнуть — лютые холода отступают. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Последние дни Башкортостан находился во власти суровых морозов: по ночам температура опускалась ниже −35 градусов. Однако уже с 27 января погода начнет меняться кардинально.

Днем воздух прогреется до −14 градусов. К пятнице, 30 января, термометры покажут комфортные −3 градуса днем. Ночные температуры тоже станут мягче — около −10 градусов.

Снегопады ожидаются 28, 29 и 31 января. В среду и четверг синоптики обещают облачность с небольшим снегом, а в субботу регион накроет более плотная облачность с осадками.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash