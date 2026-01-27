В Уфе скончался легендарный водитель трамвая Юрий Субоч

21:21, 27 янв 2026

В Башкирии скончался Юрий Субоч — водитель трамвая, который прославился своим ярким образом и стал одним из символов уфимского общественного транспорта. О смерти мужчины рассказали родственники в соцсетях.

Субоч работал на трамвайных маршрутах столицы республики и был известен под псевдонимом «Капитан Джек Воробей». Своей харизмой и необычным подходом к работе он заслужил внимание местных СМИ — про него неоднократно делали сюжеты на телевидении и писали в прессе. Жители Уфы часто узнавали его на улицах города.

Трамвайщик превращал обычные поездки в настоящие экскурсии. Во время работы он с энтузиазмом делился с пассажирами рассказами о достопримечательностях и исторических зданиях, которые встречались по пути следования трамвая. Помимо основной деятельности, мужчина работал диджеем в селе Шингак-Куль, откуда был родом.

Церемония прощания с Юрием Субочем состоится 28 января в малом зале номер два по адресу улица Цветочная, 2/4. Захоронение запланировано на Северном кладбище Уфы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети