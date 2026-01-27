Все новости Уфы и Башкортостана
Бойцов из Башкирии отметили госнаградами за участие в СВО

Бойцов из Башкирии отметили госнаградами за участие в СВО

21:33, 27 янв 2026

Военнослужащие из Стерлитамака удостоены государственных наград за действия в зоне СВО. Президент России подписал указ о награждении четырёх участников специальной военной операции из города в Башкортостане.

Иван Тарасов и Дмитрий Тришин по указу главы государства получили медали «За отвагу», Александр Карпов награждён медалью Суворова. Константин Жирухин удостоен медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» по приказу Министерства обороны.

Боец СВО из Уфы прикрыл эвакуацию раненых и подавил точку дронов ВСУ

