Бойцов из Башкирии отметили госнаградами за участие в СВО
21:33, 27 янв 2026
Военнослужащие из Стерлитамака удостоены государственных наград за действия в зоне СВО. Президент России подписал указ о награждении четырёх участников специальной военной операции из города в Башкортостане.
Иван Тарасов и Дмитрий Тришин по указу главы государства получили медали «За отвагу», Александр Карпов награждён медалью Суворова. Константин Жирухин удостоен медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» по приказу Министерства обороны.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба администрации Стерлитамака / соцсети
