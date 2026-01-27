Все новости Уфы и Башкортостана
МЧС Башкирии предупредило о метели и порывах ветра до 18 м/с 28 января

МЧС Башкирии предупредило о метели и порывах ветра до 18 м/с 28 января

21:37, 27 янв 2026

Госкомитет РБ по ЧС со ссылкой на данные Башгидромета предупредил жителей республики о резком ухудшении погодных условий. 28 января регион накроет низовая метель.

Видимость на дорогах местами упадёт до 1-2 километров. Ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до −14...-19°C, на юге республики — до −25°C. Днём потеплеет до −9...-14°C.

Спасатели рекомендуют держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и столбов — сильный ветер может их повалить. Также не исключены обрывы линий электропередач. Водителям следует соблюдать особую осторожность на трассах из-за ограниченной видимости.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
