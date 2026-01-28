Все новости Уфы и Башкортостана
Элвин Грей испытал экстремальный аттракцион на небоскребе в Бангкоке

Элвин Грей испытал экстремальный аттракцион на небоскребе в Бангкоке

20:28, 28 янв 2026

Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, решился на головокружительный аттракцион в столице Таиланда. Певец испытал популярное среди туристов развлечение в башне King Power Mahanakhon Tower — на уровне 75-го этажа.

Суть аттракциона проста: смельчака помещают в специальную кабинку с прорезью для головы, после чего конструкцию опускают вниз. Человек буквально зависает в воздухе над мегаполисом на трёхсотметровой высоте.

«Попробую себя испытать. 300 метров!» — прокомментировал артист начало спуска. Во время полёта Грей восхищённо выкрикнул: «Вот это кайф!»

Однако после завершения экстремального опыта исполнитель признался в испытанных эмоциях.

«Руки дрожали... Но стоило попробовать, хотел себя проверить», — поделился башкирский артист.

Автор: Семен Подгорный
Фото: официальная страница Элвина Грея, скриншот видео. / Telegram.
Теги: Элвин Грей Радик Юльякшин
