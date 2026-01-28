В Башкирию придет мощный циклон с сильными снегопадами и потеплением

20:43, 28 янв 2026

В Башкирию нагрянет мощный циклон в ближайшие дни. Об этом сообщает Башгидромет. Атмосферный фронт принесёт обильные осадки и резкое потепление.

29 января в республике местами пройдёт снег, на севере — умеренный. Ожидается низовая метель с порывистым южным ветром. Столбики термометров днём покажут от −5 до −10°C, ночью опустятся до −15°C.

Основной удар стихии придётся на 30 января. Синоптики прогнозируют интенсивный снегопад, метель и гололёд. На трассах возможны снежные заносы и накат. При этом температура заметно повысится: днём воздух прогреется до −3°C, в тёмное время суток не похолодает ниже −11°C. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный