Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирию придет мощный циклон с сильными снегопадами и потеплением

В Башкирию придет мощный циклон с сильными снегопадами и потеплением

20:43, 28 янв 2026

В Башкирию нагрянет мощный циклон в ближайшие дни. Об этом сообщает Башгидромет. Атмосферный фронт принесёт обильные осадки и резкое потепление.

29 января в республике местами пройдёт снег, на севере — умеренный. Ожидается низовая метель с порывистым южным ветром. Столбики термометров днём покажут от −5 до −10°C, ночью опустятся до −15°C.

Основной удар стихии придётся на 30 января. Синоптики прогнозируют интенсивный снегопад, метель и гололёд. На трассах возможны снежные заносы и накат. При этом температура заметно повысится: днём воздух прогреется до −3°C, в тёмное время суток не похолодает ниже −11°C. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии прогнозируется мощный снегопад
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется мощный снегопад
В Башкирию придет потепление
Общество в Башкирии
В Башкирию придет потепление
В Башкирии придет аномально теплая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии придет аномально теплая погода
В Башкирию нагрянет тепло из субтропиков
Общество в Башкирии
В Башкирию нагрянет тепло из субтропиков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен