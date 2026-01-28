Кому повысят социальные пенсии с 1 апреля

20:58, 28 янв 2026

С 1 апреля 2026 года в России запланирована индексация социальных пенсий на 6,8 процента. Повышение коснётся граждан, не набравших достаточный страховой стаж для получения страховой пенсии. Также увеличенные выплаты получат дети-инвалиды и лица с инвалидностью с детства.

Если после индексации размер пенсии окажется ниже регионального прожиточного минимума, государство произведёт доплату для компенсации разницы. В Башкортостане с 1 января 2026 года прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 14 496 рублей. Такое решение приняло правительство республики 12 ноября прошлого года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash