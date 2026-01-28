Все новости Уфы и Башкортостана
В зоне СВО погиб рядовой Евгений Лопухов из Белорецка

В зоне СВО погиб рядовой Евгений Лопухов из Белорецка

21:09, 28 янв 2026

В зоне специальной военной операции погиб 25-летний уроженец Белорецка Евгений Лопухов. Информацию подтвердила пресс-служба городской администрации Башкирии.

Молодой человек 2000 года рождения. Получив среднее образование, он поступил в местный металлургический колледж и освоил профессию термиста. Трудовую деятельность начал на Белорецком металлургическом комбинате, затем перешёл на Уральский пружинный завод. В последнее время был занят на вахтовых работах.

В феврале 2025 года Лопухов принял решение отправиться добровольцем и заключил контракт с МО РФ. Его определили в мотострелковое подразделение. Известие о гибели рядового поступило в январе текущего года.

Церемония прощания состоялась 28 января в ритуальном зале «Небеса» на улице Карла Маркса, 142.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
