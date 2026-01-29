Башгидромет предупредил о сильных снегопадах и метелях на севере республики 30 января
21:34, 29 янв 2026
Башгидромет предупреждает — 30 января на республику обрушится серьёзный циклон. Северные районы региона ждут обильные снегопады, метели и гололёд.
Синоптики прогнозируют сложную обстановку на дорогах: снежные заносы и накат сделают передвижение затруднительным.
Столбик термометра ночью опустится до −8...-13°C, днём ожидается потепление до −3...-8°C. Ветер будет дуть с юга — умеренный, но местами с сильными порывами.
Жителям северных территорий рекомендуется заранее подготовиться к непогоде и по возможности ограничить поездки на личном транспорте.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
