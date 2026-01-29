Все новости Уфы и Башкортостана
Башгидромет предупредил о сильных снегопадах и метелях на севере республики 30 января

21:34, 29 янв 2026

Башгидромет предупреждает — 30 января на республику обрушится серьёзный циклон. Северные районы региона ждут обильные снегопады, метели и гололёд.

Синоптики прогнозируют сложную обстановку на дорогах: снежные заносы и накат сделают передвижение затруднительным.

Столбик термометра ночью опустится до −8...-13°C, днём ожидается потепление до −3...-8°C. Ветер будет дуть с юга — умеренный, но местами с сильными порывами.

Жителям северных территорий рекомендуется заранее подготовиться к непогоде и по возможности ограничить поездки на личном транспорте.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: погода в башкирии
