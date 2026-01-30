Новым вице-мэром Уфы по взаимодействию со СМИ стал Дмитрий Черенков

22:07, 30 янв 2026

В уфимской мэрии произошли кадровые перестановки. Пост вице-мэра по связям со СМИ занял Дмитрий Черенков, сообщила администрация города.

До назначения в мэрию Черенков возглавлял управление главы Башкирии по социальным коммуникациям. Освободившееся место заняла Елена Прочаковская.

Дмитрий Черенков, уроженец Уфы 1978 года рождения, получил образование в Башкирском педагогическом университете и Уральском государственном экономическом университете. С 2012 по 2024 год работал в администрации главы республики на различных должностях, связанных с общественными коммуникациями и аналитикой. В его послужном списке — позиции главного консультанта отдела по национальной политике, советника управления по общественно-политическому развитию, заведующего отделом аналитического мониторинга и заместителя начальника управления по социальным коммуникациям. За годы службы Черенков был награжден орденом Салавата Юлаева.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Дмитрия Черенкова