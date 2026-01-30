Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Новым вице-мэром Уфы по взаимодействию со СМИ стал Дмитрий Черенков

Новым вице-мэром Уфы по взаимодействию со СМИ стал Дмитрий Черенков

22:07, 30 янв 2026

В уфимской мэрии произошли кадровые перестановки. Пост вице-мэра по связям со СМИ занял Дмитрий Черенков, сообщила администрация города.

До назначения в мэрию Черенков возглавлял управление главы Башкирии по социальным коммуникациям. Освободившееся место заняла Елена Прочаковская.

Дмитрий Черенков, уроженец Уфы 1978 года рождения, получил образование в Башкирском педагогическом университете и Уральском государственном экономическом университете. С 2012 по 2024 год работал в администрации главы республики на различных должностях, связанных с общественными коммуникациями и аналитикой. В его послужном списке — позиции главного консультанта отдела по национальной политике, советника управления по общественно-политическому развитию, заведующего отделом аналитического мониторинга и заместителя начальника управления по социальным коммуникациям. За годы службы Черенков был награжден орденом Салавата Юлаева.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Бывшего главу района Уфы Рустема Рахматуллина назначили руководить городской уборкой

Читайте также:

Бывшего главу района Уфы Рустема Рахматуллина назначили руководить городской уборкой
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Дмитрия Черенкова
Теги: Уфа назначение
Читайте также

Экс-полицейский возглавил управление по взаимодействию с обществом в мэрии Уфы
Политика в Башкирии
Экс-полицейский возглавил управление по взаимодействию с обществом в мэрии Уфы
В администрации главы Башкирии прокомментировали арест пиарщицы Хабирова
Политика в Башкирии
В администрации главы Башкирии прокомментировали арест пиарщицы Хабирова
Правоохранители задержали пиарщицу главы Башкирии Елену Прочаковскую
Человек и закон в Башкирии
Правоохранители задержали пиарщицу главы Башкирии Елену Прочаковскую
Кадровые изменения в Уфе: глава Советского района покинул свой пост
Политика в Башкирии
Кадровые изменения в Уфе: глава Советского района покинул свой пост


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен