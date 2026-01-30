31 января в Башкирии ожидаются снегопады, метели и потепление до -3 градусов
22:18, 30 янв 2026
Жителей Башкирии ждёт непростая суббота. Республиканское Управление по гидрометеорологии сообщает о надвигающемся ненастье 31 января.
Северные районы республики окажутся во власти стихии — там прогнозируют обильные снегопады, метели и гололёд. На трассах возможны снежные заносы и накат, водителям стоит быть предельно осторожными.
Ночью температура опустится до −8...-13 градусов, днём потеплеет до −3...-8. Ветер южного направления местами будет усиливаться до сильных порывов.
