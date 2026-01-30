Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Глава Башкирии поручил вернуть льготное проживание в санаториях семьям участников СВО

Глава Башкирии поручил вернуть льготное проживание в санаториях семьям участников СВО

22:28, 30 янв 2026

Глава Башкортостана Радий Хабиров распорядился восстановить приостановленную льготу на санаторно-курортное лечение для семей военнослужащих. Об этом он заявил в ежегодном Послании Государственному Собранию республики.

Республика одной из первых в России запустила программу реабилитации участников специальной военной операции и оздоровления их родных. Все местные здравницы участвуют в этой инициативе — медицинскую помощь уже получили порядка девяти тысяч человек.

Хабиров назвал неуместным решение приостановить льготное размещение родственников бойцов в санаториях. По его словам, эта мера поддержки не является обычной расходной статьей, а представляет собой долг региона перед военными и их близкими. Руководитель республики дал указание правительству найти источники финансирования и полностью возобновить программу.

Глава региона также выразил признательность санаториям за дополнительную помощь военнослужащим: направление питьевой воды в зону проведения операции и организацию гуманитарных конвоев. Хабиров отметил неформальный подход медицинских учреждений к работе и их полную самоотдачу в поддержке участников СВО.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии семьям участников СВО оплатят покупку земли при рождении ребенка

Читайте также:

В Башкирии семьям участников СВО оплатят покупку земли при рождении ребенка
Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация льготы
Читайте также

Радий Хабиров потребовал ускорить весеннюю уборку в Уфе: "Будьте амбициознее!"
Политика в Башкирии
Радий Хабиров потребовал ускорить весеннюю уборку в Уфе: "Будьте амбициознее!"
Глава Башкирии дал поручение по пропавшим без вести на СВО из республики
Политика в Башкирии
Глава Башкирии дал поручение по пропавшим без вести на СВО из республики
Глава Башкирии поручил вовлекать участников СВО в общественную жизнь
Политика в Башкирии
Глава Башкирии поручил вовлекать участников СВО в общественную жизнь
В Башкортостане ввели новую поддержку родным военнослужащих СВО
Общество в Башкирии
В Башкортостане ввели новую поддержку родным военнослужащих СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен