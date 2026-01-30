Глава Башкирии поручил вернуть льготное проживание в санаториях семьям участников СВО

22:28, 30 янв 2026

Глава Башкортостана Радий Хабиров распорядился восстановить приостановленную льготу на санаторно-курортное лечение для семей военнослужащих. Об этом он заявил в ежегодном Послании Государственному Собранию республики.

Республика одной из первых в России запустила программу реабилитации участников специальной военной операции и оздоровления их родных. Все местные здравницы участвуют в этой инициативе — медицинскую помощь уже получили порядка девяти тысяч человек.

Хабиров назвал неуместным решение приостановить льготное размещение родственников бойцов в санаториях. По его словам, эта мера поддержки не является обычной расходной статьей, а представляет собой долг региона перед военными и их близкими. Руководитель республики дал указание правительству найти источники финансирования и полностью возобновить программу.

Глава региона также выразил признательность санаториям за дополнительную помощь военнослужащим: направление питьевой воды в зону проведения операции и организацию гуманитарных конвоев. Хабиров отметил неформальный подход медицинских учреждений к работе и их полную самоотдачу в поддержке участников СВО.

Автор: Семен Подгорный