МЧС предупреждает о тумане и гололеде в Башкирии 1 февраля

21:53, 31 янв 2026

Госкомитет РБ по ЧС на основе данных Башгидромета предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных условиях 1 февраля.

В воскресенье небо затянет облаками с редкими прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. Главная угроза для водителей — гололёд и гололедица на дорогах. Автомобилистам настоятельно рекомендуется проявить осторожность. Ночью и утром отдельные участки трасс накроет туман, видимость упадёт до 500-1000 метров.

Ночью столбики термометров опустятся до −5...-10°C, при прояснениях похолодает до −15°C. Днём потеплеет до −2...-7°C. Ветер ожидается умеренный, юго-восточного направления.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: погода в башкирии
