В 2026 году пенсионеры смогут единовременно получить до 440 тысяч рублей

Россияне получили возможность вывести все свои пенсионные накопления одним переводом. Главное условие — сумма на счете не должна превышать 440 тысяч рублей. Год назад планка была ниже — 412 тысяч.

Речь идет о накопительной части пенсии, которая копилась у работающих граждан с 2002 по 2013 годы. В те времена работодатели отчисляли на личные счета сотрудников по 6% от зарплаты. С 2014 года правила поменялись: ввели мораторий, и теперь все отчисления уходят только на страховую пенсию. Но деньги, накопленные до этого момента, никуда не делись — они по-прежнему хранятся и даже приумножаются за счет инвестирования.

Воспользоваться этой возможностью могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Чтобы получить свои накопления, достаточно оформить заявление. Сделать это можно через «Госуслуги», в офисе Социального фонда России, в своем негосударственном пенсионном фонде или через МФЦ.

Деньги придут единым платежом после рассмотрения заявки. Эксперты советуют не затягивать: чем раньше обратитесь, тем быстрее получите свои накопления.

