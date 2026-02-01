Все новости Уфы и Башкортостана
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в первые дни февраля

22:22, 01 фев 2026

Синоптики Башгидромета предупредили о типичной зимней погоде в республике на ближайшие дни. Первая неделя февраля принесёт снег и похолодание.

В понедельник, 2 февраля, в отдельных районах Башкирии пройдёт небольшой снег. Температура ночью опустится до −5...-10 градусов, в ясную погоду возможно похолодание до −15. Днём столбики термометров покажут −1...-6 градусов. Ожидается умеренный юго-западный ветер.

Во вторник, 3 февраля, снегопады продолжатся. Метеорологи предупреждают о гололёде в ряде районов. Температурный режим сохранится: ночью −4...-9 градусов, при прояснениях до −14, днём −1...-6 градусов. Ветер сменится на южный, умеренной силы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
