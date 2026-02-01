Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 пособий и выплат на 5,6%

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 пособий и выплат на 5,6%

22:27, 01 фев 2026

С 1 февраля началась индексация пенсий и социальных выплат. Повышение коснется нескольких миллионов россиян. О грядущих изменениях сообщают в Социальном фонде России.

Первыми прибавку ощутят граждане, отметившие 80-летие в январе. Их фиксированная выплата автоматически удвоится и достигнет 19 169,38 рубля. Дополнительно им начислят компенсацию за уход — 1413,86 рубля. Аналогичную двойную выплату назначат тем, кто в прошлом месяце получил первую группу инвалидности.

Февральский перерасчет затронет и бывших работающих пенсионеров, уволившихся в январе. Им вернут все пропущенные во время трудовой деятельности индексации — суммы могут оказаться весьма существенными.

Государство повысит более 40 видов социальных выплат на 5,6% — ровно на столько выросли цены в 2025 году. Под индексацию попали ежемесячные денежные выплаты льготникам, стоимость набора соцуслуг, пособия по безработице и компенсации тем, кто ухаживает за инвалидами или престарелыми.

Семьи с детьми тоже не остались без внимания. Материнский капитал подрастет до 728,9 тысячи рублей за первенца. При появлении второго ребенка родители получат доплату в 234,3 тысячи. Те, кто не оформлял сертификат на первого малыша, смогут претендовать на 963,2 тысячи рублей сразу при рождении второго. Детские пособия также увеличатся по новым коэффициентам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В 2026 году пенсионеры смогут единовременно получить до 440 тысяч рублей

Читайте также:

В 2026 году пенсионеры смогут единовременно получить до 440 тысяч рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: пенсии выплаты
Читайте также

Льготникам повысят выплаты: кого коснется индексация с февраля
Общество в Башкирии
Льготникам повысят выплаты: кого коснется индексация с февраля
Августовская индексация: кому и на сколько увеличат пенсии
Общество в Башкирии
Августовская индексация: кому и на сколько увеличат пенсии
Появилось неожиданное известие для пенсионеров
Россия/мир
Появилось неожиданное известие для пенсионеров
Пенсионерам Башкирии автоматически пересчитают пенсию
Россия/мир
Пенсионерам Башкирии автоматически пересчитают пенсию


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен