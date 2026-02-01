С 1 февраля в России проиндексируют более 40 пособий и выплат на 5,6%

22:27, 01 фев 2026

С 1 февраля началась индексация пенсий и социальных выплат. Повышение коснется нескольких миллионов россиян. О грядущих изменениях сообщают в Социальном фонде России.

Первыми прибавку ощутят граждане, отметившие 80-летие в январе. Их фиксированная выплата автоматически удвоится и достигнет 19 169,38 рубля. Дополнительно им начислят компенсацию за уход — 1413,86 рубля. Аналогичную двойную выплату назначат тем, кто в прошлом месяце получил первую группу инвалидности.

Февральский перерасчет затронет и бывших работающих пенсионеров, уволившихся в январе. Им вернут все пропущенные во время трудовой деятельности индексации — суммы могут оказаться весьма существенными.

Государство повысит более 40 видов социальных выплат на 5,6% — ровно на столько выросли цены в 2025 году. Под индексацию попали ежемесячные денежные выплаты льготникам, стоимость набора соцуслуг, пособия по безработице и компенсации тем, кто ухаживает за инвалидами или престарелыми.

Семьи с детьми тоже не остались без внимания. Материнский капитал подрастет до 728,9 тысячи рублей за первенца. При появлении второго ребенка родители получат доплату в 234,3 тысячи. Те, кто не оформлял сертификат на первого малыша, смогут претендовать на 963,2 тысячи рублей сразу при рождении второго. Детские пособия также увеличатся по новым коэффициентам.

