Башгидромет прогнозирует потепление до 0 градусов 3 февраля

21:59, 02 фев 2026

Жителей республики ждёт комфортный день без экстремальных морозов. Об этом сообщает Башгидромет.

Во вторник, 3 февраля, температура ночью составит от −4 до −9 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −14.

Днём воздух прогреется до 0...-5 градусов. Ожидается небольшой снег, местами умеренный. В некоторых районах синоптики предупреждают о гололёде. Ветер южный, умеренный. Сильных снегопадов не прогнозируется.

