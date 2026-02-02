Все новости Уфы и Башкортостана
Башгидромет прогнозирует потепление до 0 градусов 3 февраля

Башгидромет прогнозирует потепление до 0 градусов 3 февраля

21:59, 02 фев 2026

Жителей республики ждёт комфортный день без экстремальных морозов. Об этом сообщает Башгидромет.

Во вторник, 3 февраля, температура ночью составит от −4 до −9 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −14.

Днём воздух прогреется до 0...-5 градусов. Ожидается небольшой снег, местами умеренный. В некоторых районах синоптики предупреждают о гололёде. Ветер южный, умеренный. Сильных снегопадов не прогнозируется.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
