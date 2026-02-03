Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии 4 февраля ожидается снег и похолодание до -19 градусов

20:58, 03 фев 2026

Синоптики предупреждают жителей республики о резком ухудшении погоды в среду, 4 февраля.

Башкортостан ожидает непростой день. Региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о надвигающемся снегопаде — местами осадки будут интенсивными.

Ночью температура опустится до −4...-9 градусов, однако при прояснениях похолодает до −14...-19. Днём воздух прогреется до −2...-8, но в отдельных районах сохранится мороз до −13...-18.

Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный, сила — умеренная. Автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
