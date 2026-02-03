Сержант из Башкирии удостоен медали Жукова за успешный штурм позиций ВСУ
21:22, 03 фев 2026
В Башкирии командира отделения и боевой машины роты батальона имени Даяна Мурзина мотострелкового полка «Башкортостан» Ильяса Багаутдинова наградили медалью Жукова, об этом сообщает канал «Башкирский батальон».
Во время штурма его группа с применением противотанковой мины уничтожила опорный пункт ВСУ, после чего завязался интенсивный бой, в результате которого силы противника были ликвидированы.
При выполнении задачи Багаутдинов получил ранения, однако операция была доведена до конца.
Автор: Семен Подгорный
Фото: telegram-канал «Башкирский батальон» / соцсети
