Сержант из Башкирии удостоен медали Жукова за успешный штурм позиций ВСУ

21:22, 03 фев 2026

В Башкирии командира отделения и боевой машины роты батальона имени Даяна Мурзина мотострелкового полка «Башкортостан» Ильяса Багаутдинова наградили медалью Жукова, об этом сообщает канал «Башкирский батальон».

Во время штурма его группа с применением противотанковой мины уничтожила опорный пункт ВСУ, после чего завязался интенсивный бой, в результате которого силы противника были ликвидированы.

При выполнении задачи Багаутдинов получил ранения, однако операция была доведена до конца.

Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал «Башкирский батальон» / соцсети