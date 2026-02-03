Все новости Уфы и Башкортостана
Сержант из Башкирии удостоен медали Жукова за успешный штурм позиций ВСУ

21:22, 03 фев 2026

В Башкирии командира отделения и боевой машины роты батальона имени Даяна Мурзина мотострелкового полка «Башкортостан» Ильяса Багаутдинова наградили медалью Жукова, об этом сообщает канал «Башкирский батальон».

Во время штурма его группа с применением противотанковой мины уничтожила опорный пункт ВСУ, после чего завязался интенсивный бой, в результате которого силы противника были ликвидированы.

При выполнении задачи Багаутдинов получил ранения, однако операция была доведена до конца.

