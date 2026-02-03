Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии проводили в последний путь бойца СВО Даяна Сайфуллина

21:26, 03 фев 2026

31 января в селе Сафарово Учалинского района прошла церемония прощания с младшим сержантом Даяном Сайфуллиным, который погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Учалинского района.

Даян Иранович Сайфуллин родился в 1991 году в селе Половинка Чебаркульского района Челябинской области. Он получил образование в Сафаровской средней школе, затем окончил Учалинский колледж горной промышленности по специальности каменщик, монтажник и сварщик. После прохождения срочной службы военнослужащий подписал контракт с Министерством обороны России и был направлен в зону проведения СВО.

На церемонию прощания прибыли представители районной администрации, включая первого заместителя главы Алика Салахутдинова, члены семьи погибшего, его бывшие одноклассники и учителя, коллеги по работе, ветераны военных действий и жители населенного пункта.

В администрации муниципалитета отметили, что Даян Иранович проявил себя как патриот своей страны, с честью прошел службу и исполнил воинский долг до конца. Близким и родственникам погибшего выразили соболезнования.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Учалинского района
Теги: спецоперация Погибшие на Украине Учалинский район
